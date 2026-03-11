La Spagna afferma che le relazioni con gli Stati Uniti rimangono "normali" nonostante le minacce commerciali di Trump

HQ

Le relazioni tra Spagna e Stati Uniti rimangono "funzionanti normalmente" nonostante le recenti minacce commerciali da parte di Donald Trump, secondo il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.

Parlando a Madrid, Albares ha detto che le relazioni diplomatiche tra i due paesi sono proseguite senza interruzioni: "La nostra ambasciata a Washington opera normalmente e ha tutti i contatti che dovrebbe avere come al solito."

Le tensioni aumentarono dopo che il governo spagnolo, guidato da Pedro Sánchez, si oppose alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e vietò agli aerei statunitensi di utilizzare basi militari congiunte nel sud della Spagna per operazioni legate al conflitto.

Trump aveva precedentemente minacciato di imporre un embargo commerciale totale alla Spagna e aveva criticato il paese per non aver raggiunto il nuovo obiettivo di spesa per la difesa della NATO. Albares ha detto che non ci sono state discussioni con Washington riguardo al trasferimento di basi statunitensi come la Naval Station Rota e la Morón Air Base, che fungono da principali centri logistici per le operazioni NATO. La Spagna ha inoltre annunciato 9 milioni di euro di aiuti umanitari per il Libano, in un contesto di crescenti tensioni regionali.