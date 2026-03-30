La Spagna chiude nuovamente lo spazio aereo agli aerei statunitensi coinvolti nella guerra con l'Iran

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La Spagna avrebbe chiuso il proprio spazio aereo agli aerei militari statunitensi coinvolti in attacchi contro l'Iran, secondo El País, segnando un'ulteriore escalation nella sua posizione contro il conflitto.

La misura va oltre la precedente decisione di Madrid di negare agli Stati Uniti l'accesso alle basi militari gestite congiuntamente e costringerebbe gli aerei americani a deviare la strada verso il Medio Oriente. Le eccezioni sarebbero state fatte solo in situazioni di emergenza.

Il Primo Ministro Pedro Sánchez è stato uno dei critici più accesi delle azioni militari statunitensi e israeliane. La decisione rischia di mettere ulteriormente a dura prova i rapporti con Washington, dopo che il presidente Donald Trump aveva minacciato in precedenza ripercussioni commerciali per il rifiuto della Spagna di sostenere l'operazione.