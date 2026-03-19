La Spagna ha una nuova data con i videogiochi al SAGA Barcelona Game Fest questo ottobre

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È sempre una buona notizia quando ci sono nuovi eventi in presenza dove puoi provare nuovi videogiochi, chiacchierare con i loro sviluppatori o scoprire le ultime novità dal mondo dei videogiochi. L'anno scorso, Gamereactor è stato Media Partner per il BCN Game Fest (il festival videoludico di Barcellona precedentemente noto come Indie Dev Day) e quest'anno l'evento si terrà dal 9 all'11 ottobre, subito dopo il San Diego Comic Con Malaga.

L'evento si terrà presso la sede Fira de Barcelona Montjuïc, uno spazio di 14.000 metri quadrati, dove si svolgeranno numerose attività per professionisti del settore, un'area B2B per fare business e si prevede la partecipazione di studi e progetti provenienti da oltre 35 paesi. Questo evento nasce dalla fusione delle tre principali fiere del settore (Plataforma per la Llengua, BCN Game Fest e Retrobarcelona), con l'obiettivo di affermarsi come il principale punto d'incontro per l'industria dei videogiochi.

Il SAGA BCN Game Fest presenterà stand espositivo di videogiochi con demo di nuovi giochi, negozi specializzati e aree che vendono merchandising. Sarà inoltre presente una zona esports e competizioni, un'ampia area dedicata alla promozione e conservazione dei videogiochi retrò, oltre a un'area con attività ricreative per famiglie e un'area ristoro, e ci sarà anche un programma di numerosi workshop, podcast, conferenze, conferenze, conferenze e tavole rotonde.

Hai intenzione di visitare Barcellona a ottobre?