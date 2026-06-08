La Spagna perderà una tradizione estiva nel 2027: La Vuelta a España cambia date

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La UCI ha annunciato la scorsa settimana il calendario dei World Tours di ciclismo maschile e femminile nel 2027, e ciò ha causato un notevole ritardo nella Vuelta a España, il terzo e ultimo dei "Grand Tours" annuali nel ciclismo su strada, che di solito si svolge tra metà agosto e metà settembre.

Quest'anno, 2026, La Vuelta a España si terrà dal 22 agosto al 13 settembre. Ma nel 2027 si terrà interamente ad agosto, dal 4 al 26 settembre 2027. Questo perché il 2027 sarà un anno di "Super Campionato Mondiale", che riunirà 20 discipline del Campionato Mondiale UCI e si svolgerà in Alta Savoia Mont-Blanc, Francia, dal 24 agosto al 5 settembre.

Il Campionato Mondiale UCI di quest'anno si terrà nelle solite date di fine settembre (dal 20 al 27 settembre 2026 in Canada), ma l'anno prossimo il Campionato del Mondo più lungo sarà anticipato, causando una significativa delatazione alla Vuelta a España, ponendo fine a una tradizione estiva di guardare la gara nel pomeriggio, durante il periodo della "siesta"...

Fortunatamente, il Tour de France 2027 continuerà nelle sue date abituali, dal 2 al 25 luglio 2027, a partire da Scozia, Inghilterra e Galles.