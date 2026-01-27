La Spagna risarcerà le vittime del mortale incidente ferroviario ad alta velocità con 20 milioni di euro

HQ

La Spagna pagherà circa 20 milioni di euro di risarcimento alle vittime dell'incidente ferroviario ad alta velocità della scorsa settimana vicino a Cordoba, un disastro che ha causato la morte di 45 persone e ne ha ferite più di 150. Il ministro dei trasporti Oscar Puente ha confermato queste misure martedì, mentre il paese continua a confrontarsi con le conseguenze di uno degli incidenti ferroviari più mortali dal 2013.

Secondo il governo, le famiglie dei deceduti riceveranno 216.000 € ciascuna entro un massimo di tre mesi. Il risarcimento combina pagamenti diretti di aiuti statali e assicurazioni, con i funzionari che sottolineano la necessità di agire rapidamente piuttosto che costringere le vittime a lunghi procedimenti legali. Le autorità affermano che l'obiettivo è evitare di aggiungere incertezza finanziaria a una situazione emotiva già devastante.

Anche i feriti nell'incidente riceveranno un risarcimento, con pagamenti che variano da €2.400 a €84.000 a seconda della gravità delle lesioni. Puente ha riconosciuto che le tempistiche amministrative standard spesso non riflettono l'urgenza delle tragedie nazionali, insistendo che le vittime non dovrebbero essere lasciate ad aspettare anni per il supporto...