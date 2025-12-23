La Spagna trasmette "piena solidarietà" con Danimarca e Groenlandia dopo che Trump nomina un inviato speciale

HQ

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso pieno sostegno a Danimarca e Groenlandia dopo che gli Stati Uniti hanno nominato un inviato speciale per la Groenlandia.

Sánchez ha affermato che il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale è un principio fondamentale dell'UE, aggiungendo che la Spagna è solidale con la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Ha inoltre affermato che la sicurezza artica dovrebbe essere gestita con alleati e partner.

La dichiarazione è seguita alla nomina da parte di Trump del governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineandone l'importanza per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La Groenlandia, un territorio autonomo sotto sovranità danese, ha respinto qualsiasi suggerimento che potesse essere venduta.

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, su X:

"Il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale è centrale per l'UE e per tutte le nazioni del mondo. La sicurezza nell'Artico è una priorità su cui cerchiamo di collaborare con alleati e partner. Trasmettiamo la nostra piena solidarietà con la Danimarca e il popolo della Groenlandia."