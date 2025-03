La spedizione del 3D analogico è stata ritardata

HQ

Originariamente, quando Analogue ha annunciato la sua rivisitazione moderna dell'N64, un gadget noto come Analogue 3D, il produttore di hardware ha dichiarato che i preordini sarebbero avvenuti prima della fine del 2024 e la spedizione sarebbe avvenuta nel Q1 2025. Tuttavia, la situazione non è andata come previsto e ora la spedizione è stata ritardata e avverrà entro luglio 2025.

Ciò è stato confermato in un recente post delle FAQ, dove Analogue afferma: "Il 3D analogico era originariamente disponibile per il preordine alla fine del 2024 e la spedizione era prevista per il 1° trimestre del 2025.

"La spedizione del 3D analogico è in ritardo (a partire dal 18 marzo 2025) e ora verrà spedita entro luglio 2025. Stiamo lavorando sodo per avere il tuo ordine 3D nelle mani il prima possibile e apprezziamo la tua pazienza. Se hai un preordine aperto, non è necessaria alcuna azione".

Il motivo del ritardo non è indicato, ma anche se dovrai aspettare più a lungo del previsto, riceverai comunque un dispositivo Analogue 3D relativamente presto, quindi puoi tornare all'età d'oro dei giochi N64.