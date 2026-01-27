La star svedese della NHL William Nylander riceve una bella multa per aver fatto il dito in TV

HQ

Ieri Gamereactor ha riportato che la stella svedese della NHL William Nylander aveva deciso di "fare un gesto dito e cinco" a una telecamera durante una partita di hockey tra Toronto Maple Leafs e Colorado Avalanche. Nylander non poté giocare a causa degli infortuni, quindi si sedette con altri giocatori infortunati. La star della NHL si è già scusata per il suo gesto sui social media.

Ora la YLE finlandese può capire che Nylander ha ricevuto una multa di 5.000 dollari (circa 4.200 euro) per il suo "gesto inappropriato".

Il responsabile della sicurezza dei giocatori della NHL, George Parros, ha chiarito che le regole devono essere rispettate.

"Questo serve a ricordare che le regole di condotta dei giocatori si applicano in tutta l'arena NHL e nelle situazioni pubbliche di partita."

E con questo, speriamo che questo episodio sia ora risolto.