La stella delle Las Vegas Aces A'ja Wilson batte il record come giocatrice WNBA più pagata nella storia, prima a guadagnare oltre un milione di dollari

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A'ja Wilson, considerata la migliore giocatrice della WNBA e una delle migliori giocatrici di basket di tutti i tempi, ha battuto un nuovo record: essere la giocatrice WNBA meglio pagata nella storia, una delle prime a guadagnare oltre un milione di dollari a stagione. Wilson, prima scelta nel draft 2018, ha vinto tre titoli WNBA con le Las Vegas Aces (2022, 2023 e 2025), è stata scelta MVP WNBA quattro volte, sette anni nell'All-Star WNBA e innumerevoli altri riconoscimenti individuali, oltre a due medaglie d'oro olimpiche (2020 e 2024).

Con l'avvicinarsi della 30ª stagione della WNBA, a partire dal 9 maggio, Wilson ha firmato un nuovo contratto triennale con le Las Vegas Aces: 4,7 milioni di dollari con aumenti massimi. Passa da 200.000 dollari nel 2025 a 1,4 milioni nel 2026, il massimo consentito dall'attuale contratto collettivo, secondo EFE.

Gli stipendi cresceranno in generale man mano che il tetto salariale della WNBA passerà da 1,5 milioni di dollari nel 2025 a 7,5 milioni nel 2026, e le giocatrici riceveranno il 20% dei ricavi della lega. Circa 20 giocatori guadagneranno oltre un milione all'anno, alcuni dei quali percepiscono anche l'accordo "supermax" di 1,4 milioni come Kelsey Mitchell degli Indiana Fever, ma Wilson è l'unico con un contratto superiore a un anno.

Il draft WNBA si è svolto questa settimana, storico per la Spagna con tre giocatrici (inclusa la terza e la settima scelta). La prima scelta, Azzi Fudd, guadagnerà 500.000 dollari quest'anno ai Dallas Wings, mentre la prima scelta dello scorso anno, Paige Buecker, ha guadagnato 80.000 dollari la scorsa stagione.

"Gli ultimi 30 anni sono stati dedicati a costruire le fondamenta. I prossimi 30 riguardano la scala del gioco, sbloccando ciò che è possibile per l'intero basket femminile e sport femminili", ha detto la commissaria WNBA Cathy Engelbert, che ha detto che questo è un punto cruciale, rivelando i piani futuri per includere partite di preseason che si giocheranno a livello internazionale.