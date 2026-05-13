La stella di Ted Lasso, Cristo Fernández, firma un contratto professionistico di football con El Paso negli Stati Uniti

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L'attore messicano Cristo Fernández è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato un attaccante in un club di calcio inventato, l'AFC Richmond, nell'eccezionale serie TV Ted Lasso di Apple TV+. Ma ciò che molti potrebbero non sapere è che il trentacinquenne era lui stesso un calciatore, giocando per il Club Deportivo Estudiantes Tecos a Guadalajara, in Messico, fin dall'età di 15 anni. Tuttavia, un infortunio al ginocchio ha interrotto la sua carriera nel football, che invece ha fatto attore in cortometraggi e spot pubblicitari, oltre a piccoli ruoli in blockbuster come Transformers: L'ascesa delle bestie, Venom: L'ultimo ballo e Sonic the Hedgehog 3.

Ma la vita tende spesso a imitare l'arte, e Fernández è diventato, a 35 anni, un calciatore professionista, firmando un contratto con l'El Paso Locomotive FC, una squadra di calcio della seconda divisione del calcio professionistico negli Stati Uniti. Fernández è stato visto allenarsi con i Chicago Fire II, nella MLS Next Pro, ma ha firmato un contratto professionistico per giocare con El Paso, nella USL Championship, che attualmente è quarta nel Gruppo B dopo nove partite.

In una dichiarazione sul sito web del club, Fernández ha detto che "il calcio è sempre stato una parte enorme della mia vita e della mia identità, e ovunque la vita mi abbia portato, il sogno di competere professionalmente non mi ha mai davvero abbandonato il cuore". L'allenatore di El Paso, Junior González, ha confermato che Cristo giocherà come attaccante ed è una "grande aggiunta al nostro roster, aggiungendo un'altra minaccia offensiva". "La sua passione per il gioco e le qualità di leadership per il nostro spogliatoio ci permettono di continuare a far crescere la cultura positiva a cui aspiriamo come club."

Ted Lasso è terminato nel 2023, ma è stato rilanciato per una quarta stagione in uscita su Apple TV questo agosto, anche se Cristo Fernández non dovrebbe apparire.