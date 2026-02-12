La Svezia invierà caccia a pattugliare vicino alla Groenlandia sotto la Arctic Sentry della NATO

HQ

La Svezia schiererà caccia JAS 39 Gripen per pattugliare Islanda e Groenlandia come parte della nuova missione Arctic Sentry della NATO, ha confermato giovedì il governo.

L'operazione era stata annunciata dalla NATO un giorno prima, volta a rafforzare la presenza dell'alleanza nell'Artico. La decisione arriva in un contesto di crescenti tensioni all'interno della NATO, a seguito della spinta del presidente statunitense Donald Trump affinché gli Stati Uniti acquisissero la Groenlandia.

Il Primo Ministro Ulf Kristersson ha dichiarato che il contributo della Svezia si concentrerà inizialmente sulle pattuglie aeree nell'area intorno all'Islanda e alla Groenlandia. La Svezia è entrata nella NATO nel 2024, segnando un cambiamento storico nella sua politica di sicurezza, e da allora ha aumentato la sua partecipazione alle operazioni dell'alleanza...