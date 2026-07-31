La Switch 2 ha già superato le vendite di vita del GameCube nel Regno Unito

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Non è certo un segreto che la Switch 2 abbia avuto un forte inizio a livello mondiale, anche nel Regno Unito. Ora, il redattore e cofondatore di Game Business Christopher Dring riferisce che, dopo poco più di un anno sul mercato, l'ultima console Nintendo ha già superato le vendite a vita di una delle sue predecessori.

Come probabilmente avrete intuito dal titolo, stiamo parlando del GameCube. Il piccolo cubo è stato lanciato in Giappone nel 2001 e ha gareggiato principalmente contro la potente Xbox grafica e la console più venduta di tutti i tempi, la PlayStation 2. Non ha avuto buoni risultati in quella concorrenza ed è diventata la console convenzionale meno venduta di Nintendo fino alla Wii U, con vendite di 21,74 milioni di copie (non abbiamo una cifra esatta per il Regno Unito), costringendo così Nintendo a provare qualcosa di nuovo – cosa che ha fatto con successo quando ha lanciato la Wii nel 2006.

Dring osserva anche che gli sforzi di Sharma per Xbox questa primavera sembrano aver dato i loro frutti, dato che Xbox è "l'unica piattaforma detentrice ad aver venduto più console nel primo semestre 2026 rispetto al 2025." Questo probabilmente deriva da livelli bassi, ma segue lo stesso schema che abbiamo visto recentemente negli Stati Uniti, ovvero che PlayStation 5 e Switch 2 stanno calando, mentre la Xbox Series S/X è in crescita.

Alcune spiegazioni per l'aumento delle vendite, oltre al clamore più positivo che Sharma ha portato con sé, includono l'uscita di Forza Horizon 5 e il fatto che molte persone probabilmente vorrebbero acquistare una console prima dell'aumento di prezzo annunciato.