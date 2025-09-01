La telenovela di Aleksander Isak si conclude con il terzo trasferimento più costoso di sempre da parte del Liverpool

HQ

La soap opera con Aleksander Isak, Newcastle e Liverpool si è conclusa. Il Liverpool ha finalmente concordato una nuova quota di trasferimento da record per l'attaccante svedese, accettando di pagare 125 milioni di sterline per il 25enne, un aumento di 15 sterline rispetto all'offerta iniziale che il Liverpool ha rifiutato ad agosto. Nell'ultimo giorno di mercato, Isak, che ha detto di sentirsi tradito dal Newcastle dopo che l'offerta iniziale è stata rifiutata, può finalmente riposare perché sa che non dovrà affrontare una stagione odiata dai tifosi del Newcastle.

Sebbene l'accordo non sia stato ancora annunciato, diversi punti vendita, tra cui la BBC, hanno confermato che entrambi i club hanno concordato quello che sarà l'acquisto più costoso di sempre per un calciatore in Premier League (125 milioni di sterline equivalgono a 144 milioni di euro, ma potrebbe raggiungere i 150 milioni di euro compresi gli add-on).

Questo lo rende il terzo trasferimento più costoso di sempre, dopo gli acquisti del PSG di Neymar (220 milioni di euro) e Mbappé (180 milioni di euro).

All'inizio di quest'estate, il Liverpool ha pagato oltre 100 milioni di sterline per Florian Wirtz, che ha quasi battuto il record nel calcio inglese. Insieme a Isak e Wirtz, il Liverpool acquistò Hugo Ekitike, Kerkez, Frimpong e Leoni, spendendo quasi mezzo miliardo di sterline in giocatori, per compensare le uscite di Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz e Darwin Núñez.