"Promesse non mantenute e fiducia perduta": il dramma tra Alexander Isak e il Newcastle, spiegato

Alexander Isak, il 25enne attaccante svedese, ha pubblicato martedì una dura dichiarazione contro il suo (ancora) club, il Newcastle United, affermando che "le promesse sono state infrante e la fiducia è andata persa", riguardo al suo possibile trasferimento al Liverpool. All'inizio di agosto, il Liverpool ha fatto un'offerta di 110 milioni di sterline per Isak, che lo renderebbe il trasferimento più costoso di sempre nel calcio inglese. Il Newcastle, tuttavia, ha rifiutato l'offerta e il Liverpool non ha fatto un'altra offerta.

Dopo due settimane di silenzio e la sua cospicua assenza dal gala di premiazione della Professional Footballers' Association, dove è stato incluso nella squadra della stagione della Premier League, Isak ha pubblicato un testo su Instagram spiegando che ciò che è stato detto e riportato "non riflette ciò che è stato realmente detto e concordato a porte chiuse", e ha accusato il Newcastle di aver infranto la promessa di lasciarlo andare se si fosse presentato un club più grande interesse su di lui.

"Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene persa, la relazione non può continuare. Ecco come stanno le cose per me in questo momento - e perché il cambiamento è nell'interesse di tutti, non solo di me stesso", ha detto. Isak vuole lasciare il Newcastle, quindi si è sentito tradito quando il Newcastle ha rifiutato l'enorme offerta del Liverpool. E ora, senza altre offerte, sarebbe obbligato a rispettare il suo attuale contratto con il Newcastle.

Attualmente, Isak si allena separatamente dal resto dei giocatori e non conta per l'allenatore Eddie Howe, anche se ha detto che la porta è aperta per il suo ritorno. Nel frattempo, il Newcastle ha dichiarato nella propria dichiarazione che "siamo chiari in risposta al fatto che Alex rimane sotto contratto e che nessun funzionario del club ha mai preso l'impegno che Alex possa lasciare il Newcastle United quest'estate."

Quindi ora la grande domanda è cosa succederà se, alla fine del mercato estivo il 1° settembre, nessun altro club farà offerte per Isak e lui dovrà rimanere nel club, dopo tutto questo dramma...