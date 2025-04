La Tempesta di Halle Berry non si unirà alle sue controparti degli X-Men in Avengers: Doomsday

HQ

Quando Marvel Studios ha annunciato il cast di Avengers: Doomsday di recente come parte di un flusso troppo lungo, è stato immediatamente chiarito che vari attori e personaggi avrebbero fatto il loro debutto Marvel Cinematic Universe, incluso il precedente Fox X-Men cast. Sì, abbiamo visto Patrick Stewart come Professor X in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, e abbiamo anche visto brevi frammenti di Kelsey Grammer come Beast e Ian McKellen come Magneto, ma queste ultime apparizioni sono state prevalentemente così minori e brevi che non sono mai sembrate veri e propri debutti. Questo cambierà in Doomsday, ma saranno supportati da altri ex X-Men ?

Mentre sappiamo per certo che Rebecca Romijn riprenderà il suo precedente concerto come Mystique, e che James Marsden indosserà ancora una volta la sua visiera Cyclops, mentre Alan Cumming tornerà come Nightcrawler. Questo si aggiunge alle voci dilaganti secondo cui ilWolverine di Hugh Jackman farà parte del cast completo che deve ancora essere rivelato, quindi tutto questo dovrebbe significare che tornerà anche la padrona degli elementi?

Mentre Storm potrebbe apparire, sembra sempre più improbabile che sarà la versione di Halle Berry del personaggio. Parlando al CinemaCon (grazie, Variety), Berry ha spento ogni speranza di vedere una sedia da casting con il suo nome sul retro.

"Continua ad aspettare. Non ci sarà. Non ci sarà".

Certo, Marvel attori sono noti per mettere a tacere qualsiasi voce e apparizione non annunciata, come Andrew Garfield per esempio è riuscito a convincere il mondo più e più volte che non sarebbe apparso in Spider-Man: No Way Home...

Ti piacerebbe vedere Berry tornare come Storm ?