L'Australian Open 2026 ha ufficialmente dato inizio ai turni di qualificazione, anche se i giocatori testa di serie inizieranno solo la prossima settimana. Jannik Sinner cercherà di difendere i suoi 2000 punti dell'anno scorso, che sono cruciali se intende riprendere presto il numero 1 del mondo da Carlos Alcaraz.

Nel frattempo, lo spagnolo punta a vincere il suo primo titolo degli Australian Open, l'unico Grande Slam che non ha ancora conquistato. A causa delle teste di serie, se Alcaraz raggiungesse la finale potrebbe finire per affrontare Jannik Sinner il 1° febbraio... e Alcaraz ha già vinto il suo primo duello con Sinner, un incontro esibizione in Corea del Sud.

La teoria che potrebbe prevedere che Carlos Alcaraz vincerà gli Australian Open 2026

Negli ultimi giorni, è circostata una teoria che potrebbe prevedere che Alcaraz potrebbe finire per vincere gli Australian Open. Come condiviso da ESPN, Alcaraz giocherà il suo quinto Australian Open quest'anno... e prima di lui, Roger Federer (2004), Rafa Nadal (2009) e Jannik Sinner (2004) vinsero il loro primo Australian Open, sempre la quinta volta che lo giocarono.

Ciò che è ancora più sorprendente è che tutti e tre avevano 22 anni quando la vinsero per la prima volta. In tutti e tre i casi, è stata anche la loro prima finale degli Australian Open. Alcaraz non aveva mai raggiunto la finale degli Australian Open prima d'ora.

Credi nel destino? Potrebbe essere (anzi, lo è) una grande coincidenza, ma se Alcaraz dovesse vincere gli Australian Open quest'anno, la tendenza continuerebbe...