La terza stagione di Fallout dovrebbe iniziare le riprese a maggio

HQ

Prime Video ha reso piuttosto chiaro che l'attesa tra le stagioni di Fallout sarebbe stata più breve dopo il periodo tra la prima e la seconda stagione, e chiaramente ora stiamo vedendo questo diventare realtà.

Il Film & Television Alliance ha pubblicato un articolo in cui si afferma che la terza stagione di Fallout inizierà le riprese a Santa Clarita, California, già dal 1° maggio 2026. Considerando che la seconda stagione non finirà nemmeno prima di inizio febbraio, potremmo davvero trovarci davanti a un mondo in cui il terzo lotto di episodi debutterà nel 2027, portando a un programma di lancio molto più costante.

Il rapporto aggiunge che la terza stagione è attualmente ben avanzata nella pre-produzione e che Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet sono tornati come showrunner. Oltre a questo, si nota che le riprese proseguiranno all'inizio dell'estate e che i team degli effetti visivi dovrebbero aspettarsi di "essere nuovamente un elemento importante" nella fase di post-produzione.

Per quanto riguarda dove porterà la terza stagione, sapremo di più con certezza tra qualche settimana, quando la seconda stagione sarà conclusa e lasciato aperta la porta alla prossima fase del percorso, ma si dice che potrebbe avere legami con Fallout 5...