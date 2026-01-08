La terza stagione di Fallout dovrebbe iniziare le riprese a maggio
Sembra che un altro giro di episodi potrebbe arrivare prima del previsto.
Prime Video ha reso piuttosto chiaro che l'attesa tra le stagioni di Fallout sarebbe stata più breve dopo il periodo tra la prima e la seconda stagione, e chiaramente ora stiamo vedendo questo diventare realtà.
Il Film & Television Alliance ha pubblicato un articolo in cui si afferma che la terza stagione di Fallout inizierà le riprese a Santa Clarita, California, già dal 1° maggio 2026. Considerando che la seconda stagione non finirà nemmeno prima di inizio febbraio, potremmo davvero trovarci davanti a un mondo in cui il terzo lotto di episodi debutterà nel 2027, portando a un programma di lancio molto più costante.
Il rapporto aggiunge che la terza stagione è attualmente ben avanzata nella pre-produzione e che Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet sono tornati come showrunner. Oltre a questo, si nota che le riprese proseguiranno all'inizio dell'estate e che i team degli effetti visivi dovrebbero aspettarsi di "essere nuovamente un elemento importante" nella fase di post-produzione.
Per quanto riguarda dove porterà la terza stagione, sapremo di più con certezza tra qualche settimana, quando la seconda stagione sarà conclusa e lasciato aperta la porta alla prossima fase del percorso, ma si dice che potrebbe avere legami con Fallout 5...