La Thailandia nomina il vice primo ministro come primo ministro ad interim

Le ultime notizie sulla Thailandia . Il vice primo ministro thailandese Suriya Juangroongruangkit assumerà temporaneamente le funzioni di leadership a seguito della sospensione del primo ministro Paetongtarn Shinawatra martedì (per saperne di più clicca qui).

"Il tribunale ha preso in considerazione la petizione... e accetta all'unanimità il caso per l'esame", ha detto in una dichiarazione. "Il lavoro del governo non si ferma, non ci sono problemi", ha detto a Reuters Sorawong Thienthong. "Suriya diventerà primo ministro ad interim".

La decisione della corte arriva mentre il primo ministro Paetongtarn Shinawatra affronta un esame approfondito per una presunta violazione della condotta legata a una telefonata trapelata con un ex leader cambogiano. Anche se ha una breve finestra per rispondere, la leadership politica del paese rimane in movimento.