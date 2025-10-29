La trama "silenziata" di Ben & Jerry's si infittisce, con il co-fondatore che sostiene che la casa madre ha bloccato un gusto a tema Palestina

HQ

Un paio di mesi fa, il mondo è rimasto scioccato quando Jerry Greenfield si è dimesso e si è dimesso dal suo ruolo alla Ben & Jerry's, tutto a causa del presunto "silenzio" dellaUnilever/Magnum casa madre. Il motivo non è mai stato spiegato per intero, ma sembra che sia dovuto al fattoBen & Jerry che l'organizzazione madre ha impedito di poter condividere e avere le proprie convinzioni politiche. Ora abbiamo un aggiornamento su questo fronte.

In un post di Ben Cohen, ha affermato che Unilever/Magnum ha chiuso Ben & Jerry's piani per creare un gusto di gelato a tema palestinese, in parte uno sforzo per aiutare a "garantire la pace, la giustizia e la dignità in Palestina".

Il gusto ora non uscirà come parte del marchio Ben & Jerry's, ma questo non sta fermando Cohen, che ora sta andando avanti e lo sta facendo lo stesso, qualcosa per cui sta chiedendo l'aiuto della comunità per quanto riguarda il nome del gusto, il suggerimento degli ingredienti e la progettazione della confezione della pinta.

Cohen spiega in un video parlando di questo: "Un po' di tempo fa, Ben & Jerry's ha cercato di fare un po' di storia per chiedere la pace in Palestina. Lottare per la giustizia e la dignità di tutti. Come Ben & Jerry's ha sempre fatto. Ma non gli è stato permesso. Sono stati fermati da Unilever/Magnum, la società proprietaria di Ben & Jerry's. Proprio come quando Ben & Jerry's ha cercato di smettere di vendere gelati nei territori occupati, è stato nuovamente bloccato dalla loro casa madre.

"Quindi sto facendo quello che loro non hanno potuto. Sto preparando un gelato al gusto di anguria che chiede una pace permanente in Palestina e chiede di riparare tutti i danni che sono stati fatti lì. E lo sto facendo per far luce sull'esperienza del popolo palestinese e dei bambini in particolare. Così il mondo non guarda dall'altra parte".