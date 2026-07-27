La tranquillità è solo temporanea nella seconda stagione di Dark Matter

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Apple TV aveva una serie di progetti e proposte piuttosto intensi da condividere con i suoi fan durante la sua apparizione al San Diego Comic-Con nel fine settimana, dove siamo stati accolti dal primo teaser trailer di Neuromancer, dalla conferma che Silo sta per concludersi e anche dal trailer del film d'azione Matchbox The Movie. Sulla base delle prime due rivelazioni, c'è stato anche un altro annuncio di fantascienza da condividere.

Anche il trailer della seconda stagione di Dark Matter è stato distribuito durante il fine settimana, offrendo ai fan un assaggio e uno sguardo sul prossimo giro di episodi della serie thriller fantascientifica di Apple TV. Questa stagione riprenderà gli eventi della prima e vedrà la famiglia Dessen sistemarsi in quello che sembra un mondo pacifico e sicuro, solo per vedere questa tranquillità essere nuovamente infranta quando il pericolo si fa rivedere ancora una volta.

Ci viene fornita una breve sinossi che aggiunge quanto segue: "La seconda stagione riprende con i Dessens mentre si ambientano in una vita tranquilla in un mondo che finalmente sembra sicuro finché l'inimmaginabile non li costringe a fuggire di nuovo."

Con il ritorno di Joel Edgerton e Jennifer Connelly nei loro ruoli principali, questa seconda stagione arriverà su Apple TV già dal 28 agosto, e potete vedere il trailer qui sotto.