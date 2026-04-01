La Turchia pone fine a un'attesa di 24 anni per tornare ai Mondiali FIFA

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In una serata finale emozionante delle qualificazioni ai Mondiali, in cui l'Italia è stata eliminata per la terza volta consecutiva, la Turchia ha conquistato la propria presenza per la prima volta in 24 anni, battendo il Kosovo 1-0. Kerem Akturkoglu, del Fenerbahçe, ha segnato l'unico gol contro il Kosovo.

La Turchia, ora guidata da Arda Guller del Real Madrid e Hakan Calhanoglu dell'Intermilano, ha avuto una presenza estremamente limitata ai Mondiali, non qualificandosi tra il 1962 e il 1998, ma è stata una delle sorprese dei Mondiali 2002, battendo Giappone, Senegal e Corea del Sud, chiudendo al terzo posto, ma poi non si è qualificata per nessuna delle edizioni successive fino ad ora.

Dall'altra parte, il Kosovo, che ha visto l'iscrizione UEFA e FIFA accettata nel 2016, dovrà aspettare un altro momento per la sua prima grande partecipazione a un importante torneo internazionale.

La vittoria per 1-0 è stata anche l'unica delle quattro finali vinta dalla squadra ospite nell'ultima serata delle qualificazioni, il 31 marzo. Si uniscono al Gruppo D, con i padroni di casa USA, Paraguay e Australia.