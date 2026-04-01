La Turchia pone fine a un'attesa di 24 anni per tornare ai Mondiali FIFA
La Turchia non giocava in Coppa del Mondo dal terzo posto nel 2002.
In una serata finale emozionante delle qualificazioni ai Mondiali, in cui l'Italia è stata eliminata per la terza volta consecutiva, la Turchia ha conquistato la propria presenza per la prima volta in 24 anni, battendo il Kosovo 1-0. Kerem Akturkoglu, del Fenerbahçe, ha segnato l'unico gol contro il Kosovo.
La Turchia, ora guidata da Arda Guller del Real Madrid e Hakan Calhanoglu dell'Intermilano, ha avuto una presenza estremamente limitata ai Mondiali, non qualificandosi tra il 1962 e il 1998, ma è stata una delle sorprese dei Mondiali 2002, battendo Giappone, Senegal e Corea del Sud, chiudendo al terzo posto, ma poi non si è qualificata per nessuna delle edizioni successive fino ad ora.
Dall'altra parte, il Kosovo, che ha visto l'iscrizione UEFA e FIFA accettata nel 2016, dovrà aspettare un altro momento per la sua prima grande partecipazione a un importante torneo internazionale.
La vittoria per 1-0 è stata anche l'unica delle quattro finali vinta dalla squadra ospite nell'ultima serata delle qualificazioni, il 31 marzo. Si uniscono al Gruppo D, con i padroni di casa USA, Paraguay e Australia.