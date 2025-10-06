La UEFA prende la "deplorevole decisione" di ospitare le partite della Liga e della Serie A a Miami e in Australia

HQ

La partita di Liga tra Villarreal e Barcellona e il duello di Serie A tra Milan e Como si giocheranno all'estero: la partita spagnola si giocherà a Miami il 20 dicembre e quella italiana a Perth, in Australia, nel febbraio 2026. L'idea di portare quelle partite all'estero, presentata dai rispettivi proprietari dei campionati per aumentare la consapevolezza di quei club all'estero, è stata accolta con un diffuso rifiuto da parte dei tifosi del club (in particolare quelli di Villarreal e Milan, i cui tifosi salteranno una partita casalinga in questa stagione).

L'idea è stata respinta anche dalla UEFA, ma nonostante ciò l'organo di governo europeo ha approvato che quelle partite di campionato saranno giocate a migliaia di chilometri dai loro paesi a causa del loro regolamento difettoso. "Dato che il quadro normativo FIFA pertinente - attualmente in fase di revisione - non è abbastanza chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo UEFA ha preso a malincuore la decisione di approvare, in via eccezionale, le due richieste ad esso sottoposte", ha dichiarato la UEFA nella dichiarazione più fredda di sempre.

La UEFA ha dichiarato di aver avviato la propria consultazione con le parti interessate e ha confermato "la diffusa mancanza di sostegno che era già stata sollevata dai tifosi, da altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee riguardo al concetto di trasferimento all'estero delle partite di campionato nazionali", e adotterà le misure necessarie per evitare che ciò accada di nuovo, esortando le federazioni calcistiche nazionali a impegnarsi con la UEFA prima di presentare qualsiasi richiesta futura.

Il presidente della UEFA lamenta la decisione "deplorevole"

L'amministratore delegato della Bundesliga, ad esempio, ha dichiarato lo scorso agosto che una richiesta del genere sarebbe impensabile in Germania. "Non si adatta alla nostra cultura calcistica e non sarà mai il nostro obiettivo di espansione".

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha insistito oggi sul fatto che "le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra cosa priverebbe dei diritti i tifosi fedeli e potrebbe introdurre elementi distorsivi nelle competizioni".

"Anche se è deplorevole dover lasciare che queste due partite vadano avanti, questa decisione è eccezionale e non deve essere vista come un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente domestico", ha aggiunto Ceferin.

