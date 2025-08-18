L'amministratore delegato della Bundesliga spiega perché l'ultima polemica sul calcio spagnolo non sarebbe mai accaduta in Germania: "È impensabile"

HQ

La Bundesliga torna questa settimana per la stagione 2025/26. Prima di allora, il Bayern Monaco ha alzato di nuovo la Supercoppa Franz Beckenbauer, la Supercoppa di Germania, sconfiggendo il VfB Stuttgart 2-1 (l'undicesimo titolo vinto, il settimo negli ultimi dieci anni). Prima della partita, l'amministratore delegato della Bundesliga Peer Naubert ha risposto ad alcune domande dei giornalisti e l'organo di stampa spagnolo Marca ha interrogato su un tema caldo ora in Spagna: la possibilità e la fattibilità di ospitare partite nazionali all'estero.

Negli ultimi giorni, la possibilità che la partita di campionato tra Villarreal e FC Barcelona quest'anno possa essere giocata a Miami è stata controversa: il presidente della Liga Javier Tebas vuole cogliere l'opportunità commerciale e in questo modo aumentare la consapevolezza della competizione e delle sue squadre negli Stati Uniti. Gli americani lo fanno già frequentemente, con alcune partite di regular season di NBA e NFL che si svolgono ogni anno in Europa. Tuttavia, questo piano è stato accolto con l'opposizione dei tifosi del Villarreal e della maggior parte degli altri club della Liga.

Sebbene la questione sia ancora oggetto di dibattito, non sarebbe la prima volta che una competizione nazionale viene giocata all'estero, poiché la Supercoppa spagnola viene giocata da alcuni anni in Arabia Saudita.

"È impensabile fare un gioco fuori dal nostro paese"

Un dibattito del genere non si verificherebbe mai in Germania, dice Naubert. "Per noi è impensabile che ciò accada. Non credo che sarebbe possibile giocare un 'Klasikker ' (Bayern-Dortmund) all'estero. Non si adatta alla nostra cultura calcistica e non sarà mai il nostro obiettivo di espansione".

Naubert aggiunge che "non sto dicendo che la Spagna o la Francia abbiano torto, ma per noi è impossibile pensarci in questo momento", e ha spiegato che "i nostri tifosi sono la parte più essenziale della nostra cultura". Ha ricordato che hanno la regola del 50+1, che richiede ai club tedeschi di avere una maggioranza di proprietari locali (a differenza di club come il PSG, di proprietà di Qatar Sports Investments).

