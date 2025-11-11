La visita di Messi al Camp Nou non è stata organizzata con l'FC Barcelona, che non aveva idea del suo arrivo

HQ

La visita di Leo Messi al Camp Nou ha sorpreso l'FC Barcelona tanto quanto i suoi tifosi. Il giocatore argentino è entrato nei lavori del suo ex stadio e ha postato che spera di "tornare un giorno, e non solo per dire addio come giocatore, cosa che non ho mai avuto modo di fare...", un messaggio criptico che ha lasciato molte persone a chiedersi se il giocatore nutrisse ancora rancore nei confronti della dirigenza del club che ha causato la sua brusca uscita nel 2021.

Si è scoperto che il club non aveva idea che Messi stesse per visitare lo stadio, ed è stata invece una visita a sorpresa che ha fatto con il suo compagno di squadra argentino e dell'Inter Miami Rodrigo de Paul, dato che Messi si era recato in Spagna per poi unirsi al resto della squadra argentina ad Alicante, per allenarsi per un'amichevole in Angola venerdì.

Secondo fonti vicine al giocatore e al club, via EFE, entrambi i giocatori hanno visitato lo stadio di notte e hanno chiesto alle guardie di sicurezza di permettere loro di entrare nello stadio, ancora in costruzione ma che dovrebbe riaprire parzialmente al pubblico questo mese.

Il club ha reagito condividendo le stesse immagini dall'account Instagram di Messi, il che dimostra ulteriormente che il club non è stato coinvolto nella visita. Il post di Messi è diventato virale, con oltre 22 milioni di like e contando dopo 24 ore, e un TikTok virale di una coppia che registra un video romantico... quando all'improvviso Messi cammina casualmente dietro di loro.