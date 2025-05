La vittoria del PSG in Champions League contro l'Arsenal ha avuto un effetto a catena inaspettato in Grecia

HQ

La qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League di ieri sera, battendo l'Arsenal per 2-1, 3-1 complessivo, è stata celebrata con veemenza a Parigi: seconda finale di Champions per il PSG dopo il 2020, e questa volta da favorita, con il triplete a portata di mano (si è già assicurato il titolo di Ligue 1 e giocherà la finale della Coupe de France contro Remis il 24 maggio).

Tuttavia, la loro vittoria è stata celebrata anche in un luogo inaspettato: il Pireo, in Grecia. Questo perché la vittoria e la presenza del PSG in finale hanno un effetto a catena che fa sì che l'Olympiacos FC si qualifichi automaticamente per la Champions League della prossima stagione.

Perché l'Olympiacos beneficia della vittoria del PSG sull'Arsenal?

L'Olympiacos, il club di maggior successo in Grecia, ha conquistato il suo 48 titolo di Super League Grecia settimane fa. E grazie alla vittoria della Conference League la scorsa stagione, sono i campioni nazionali con il più alto coefficiente UEFA senza un posto assicurato in Champions League il prossimo anno.

Ma le cose sono cambiate ieri sera, quando il PSG si è qualificato per la finale. La UEFA concede ogni anno un posto in Champions League alla vincitrice della coppa nella stagione successiva, ma anche alle migliori squadre dei campionati nazionali (le migliori tre della Ligue 1, le migliori quattro della Serie A, le migliori cinque della Liga e della Premier League).

Inter e PSG sono già matematicamente sicuri nei primi posti dei loro campionati, il che significa che indipendentemente da quale squadra vinca la Champions League, un posto per quello del prossimo anno sarebbe vacante (quello concesso dalla vittoria della coppa e quello concesso dal finire in cima ai loro campionati).

L'Arsenal, nel frattempo, non è matematicamente qualificato per finire tra i primi cinque della Premier League. Ecco perché i tifosi dell'Olympiacos hanno festeggiato ieri sera la vittoria del PSG come se fosse una di loro, perché libera automaticamente un posto, che a causa dei regolamenti UEFA, viene assegnato al miglior (secondo le classifiche UEFA) campione nazionale non ancora qualificato. E questo è l'Olympiacos.

Grazie al formato ampliato della Champions League (36 squadre prendono parte alla fase di campionato), più club possono partecipare. L'Olympiacos farà la sua prima apparizione in Champions League dal 2020/21, quando ha giocato la fase a gironi.