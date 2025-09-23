La Xana Foundation di Luis Enrique, che prende il nome dalla sua defunta figlia, vince il Premio Sócrates per il lavoro umanitario

HQ

Luis Enrique ha vinto due premi alla cerimonia del Pallone d'Oro. Ha vinto il Johan Cruyff come miglior allenatore, dopo aver portato il Paris Saint-Germain al suo primo titolo di Champions League, ma il premio più significativo è stato il Sócrates Award, il premio umanitario che France Football assegna in collaborazione con Peace and Sport. Quest'anno hanno riconosciuto il lavoro della Fondazione Xana, fondata dallo stesso Luis Enrique, che porta il nome della sua defunta figlia, Xana, morta all'età di 9 anni nel 2019.

La Fondazione Xana lavora per fornire assistenza (emotivamente, fisicamente, finanziariamente e organizzativamente) a bambini e giovani con malattie oncologiche e altre gravi malattie, nonché alle loro famiglie.

Sira Martínez, figlia di Luis Enrique, ha ritirato il premio poiché suo padre era assente, nella partita Marsiglia - PSG che si giocava nello stesso periodo, ed è stato spostato. "Nella mia famiglia, crediamo che Xana sia con noi spiritualmente. Crediamo anche che sia venuta in questo mondo per un breve periodo di tempo perché aveva cose più grandi da fare che vivere qui, quindi è per questo che abbiamo creato la fondazione in suo onore. Sono convinta che sia molto orgogliosa di noi e di come aiutiamo le persone a vivere situazioni difficili".