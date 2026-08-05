L'acquisizione da 55 miliardi di dollari da Electronic Arts è stata completata

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La scorsa settimana è stato riportato che l'acquisizione monumentale di Electronic Arts da 55 miliardi di dollari sarebbe stata completata già questa settimana, e guarda caso, questo è ufficialmente successo. Come confermato da un comunicato stampa di EA, il grande editore di giochi è stato acquisito da un consorzio di investimenti che comprende il Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita, Affinity Partners (guidato dal genero di Donald Trump, Jared Kushner) e Silver Lake.

Questo accordo è stato portato avanti in due parti. 36 miliardi di dollari sono già stati pagati per EA dalle società di investimento coinvolte, ma altri 20 miliardi sono stati prese in prestito contro l'azienda, in quella che si ritiene essere una delle più grandi acquisizioni con leva finanziaria della storia. Ciò significa che EA ora ha un debito di 20 miliardi di dollari che dovrà prima o poi ripagare, cosa che senza dubbio porterà a misure di riduzione dei costi e potrebbe persino portare a sforzi di monetizzazione più aggressivi nei progetti già ben monetizzati di EA.

Parlando dell'acquisizione, il CEO di EA Andrew Wilson ha dichiarato: "Questo momento riconosce le persone straordinarie la cui creatività, ambizione e passione hanno reso EA una delle principali aziende di intrattenimento interattivo al mondo. Stiamo entrando in questo nuovo capitolo da una posizione di forza con partner che condividono la nostra visione e ambizione. Insieme, investiremo con coraggio, accelereremo l'innovazione e costruiremo la prossima generazione di giochi ed esperienze per le centinaia di milioni di giocatori e fan che ci ispirano ogni giorno."

Con l'accordo ormai concluso, gli azionisti di EA riceveranno 210 dollari in contanti per ogni azione della società che possiedono, e poiché EA è ora una società privata, è stata rimossa dal NASDAQ.