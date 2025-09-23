L'aeroporto di Oslo sospende i voli dopo il rilevamento di un'attività di droni

HQ

Lunedì sera abbiamo ricevuto questa notizia: l'aeroporto di Copenaghen chiude dopo che "grandi droni volano nell'area". Tuttavia, allo stesso tempo, ora sappiamo che anche il traffico aereo all'aeroporto di Oslo è stato temporaneamente interrotto dopo che un drone è stato avvistato in volo nell'area, spingendo all'azione immediata dei funzionari della sicurezza. La polizia ha confermato che sia i decolli che gli atterraggi sono stati sospesi mentre la situazione era in fase di valutazione, anche se non è stata fornita alcuna tempistica per la riapertura. La fonte dei droni rimane poco chiara e sono in corso indagini per determinare se si sia trattato di un incidente isolato o di un'interruzione più ampia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!