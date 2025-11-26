L'aggiornamento di Zooseum di Two Point Museum viene lanciato già la prossima settimana

HQ

Quando Sega e Two Point Studios hanno annunciato il DLC Zooseum per Two Point Museum piuttosto recentemente, non ci è mai stata comunicata la data precisa di arrivo di quello che viene definito il "DLC più grande di sempre" per il gioco. Ci era stato promesso il 2025, ma non è stata data una data precisa, il che è stato un po' strano visto che ora siamo nella parte crepuscolare dell'anno solare.

Se eri preoccupato che questo potesse essere dovuto al ritardo e posticipato al 2026, abbiamo ottime notizie da condividere. Il DLC è dietro l'angolo!

Sì, già dal 2 dicembre, il DLC Zooseum arriverà su tutte le piattaforme che sono disponibili Two Point Museum. Per chi vuole immergersi presto, ora è disponibile un Free Taster Content pack da esplorare, aggiungendo solo un estratto di ciò che il DLC più ampio offrirà presentando quanto segue:

"Il Contenuto Assaggio Gratuito permette ai giocatori di anticipare una selezione di aree dalla nuova espansione, tra cui la nuovissima sede del museo, Silverbottom Park, la prima star della campagna Zooseum, l'accesso a un nuovo Esperto Fauna Selvatica, decorazioni a tema Fauna Selvatica e una selezione di peluche, libri, tutine e persino poster a tema Zooseum!"

Con il DLC Zooseum ormai arrivato, vale anche la pena ricordare che Two Point Museum verrà lanciato su Nintendo Switch 2 da qualche parte nel 2026.