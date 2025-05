L'Al-Ittihad di Benzema vince il titolo della Saudi Pro League contro l'Al-Hilal di Ronaldo Al-Ittihad vince il titolo della Saudi Pro League con una squadra che include Kanté, Fabinho o Danilo Pereira.

HQ L'Al-Ittihad è stato incoronato nella Saudi Pro League per la decima volta, la prima volta dal 2023. Uno dei club di maggior successo dell'Arabia Saudita e il più antico club sopravvissuto del paese, fondato nel 1927, è diventato famoso dopo l'ingaggio della leggenda del Real Madrid e Pallone d'Oro Karim Benzema nel 2023. Alla sua seconda stagione, l'attaccante francese vince il suo primo scudetto in Asia... e nono titolo di campionato complessivo, dopo quattro titoli di Ligue 1 con il Lione e quattro titoli di Liga con il Real Madrid. Il 37enne giocatore francese ha visto la partita definitiva, una vittoria per 3-1 su Al Raed, dalla tribuna, poiché era infortunato. L'Al Ittihad vince la Saudi Pro League a due giornate dalla fine e 77 punti con 24 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, seguito da una certa distanza dall'Al Hilal, il club dove gioca Cristiano Ronaldo. L'Al Ittihad, che impiega anche alcuni noti giocatori del calcio europeo come N'Golo Kanté, Fabinho o Danilo Pereira, ha ancora una finale da giocare, la Coppa del Re contro l'Al Qadsiah, allenata dall'allenatore spagnolo Míchel e con l'ex capitano del Real Madrid Nacho Fernández. Nonostante non sia ancora riuscito a vincere alcun titolo di campionato dal suo arrivo nel 2022, Ronaldo è l'atleta più pagato al mondo, in generale. Karim Benzema è il terzo calciatore della lista, dopo Messi.