JJ Redick, il giovane allenatore dei Los Angeles Lakers (ha solo sei mesi in più del giocatore sotto il suo comando LeBron James) ha ottenuto un prolungamento del contratto durante la pre-stagione 2025/26, un segno di fiducia per l'allenatore esordiente, che ha portato la squadra al numero 3 nei playoff in una stagione segnata dall'arrivo di Luka Doncic a gennaio.

Il presidente delle operazioni di basket dei Lakers, Rob Pelinka, lo ha annunciato in una conferenza stampa a fine settembre, con la presenza anche di Reddick, dove gli è stato chiesto della sua "mentalità" per la nuova stagione. Ha detto che la sua mentalità, in realtà, deriva dall'avere una "curiosità generale per le cose"... e ha fatto una rivelazione sorprendente.

"Sono il tipo di persona che, sai, passa un'ora e mezza a scendere in una tana del coniglio profonda su ChatGPT. Una volta era Wikipedia, ma ora siamo io e il mio amico Chat", ha detto (via Futurism).

Reddick rimarrà come allenatore dei Lakers per più di quattro anni (il suo attuale contratto iniziato nel 2024 era di quattro anni), ma come ha detto Pelinka, "pensiamo che sia un allenatore speciale con una voce speciale che ci sta davvero aiutando a continuare a definire la cultura dell'eccellenza dei Lakers".