L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, si prende tutta la colpa per la schiacciante sconfitta contro il PSG: in 15 minuti le loro occasioni sono svanite
Liam Rosenior ha detto che il Chelsea ha giocato una buona partita nei primi 75 minuti, ma si assume tutta la responsabilità.
Il Chelsea subì una pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain nella Champions Léage al Parc des Princes, in una partita in cui il PSG prese l'iniziativa due volte, con gol di Barcola e Dembélé, ma con il Chelsea che rispose ogni volta con gol di Malo Gusto ed Enzo Fernández, pareggiando il punteggio. Tuttavia, è stata l'incapacità del Chelsea di eguagliare la sostituzione del PSG a punirli: Vitinha ha segnato al 74° e Kvaratskhelia ne ha aggiunti altri due all'86° e 94° minuto.
L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha detto di essere molto deluso perché i primi 75 minuti sono stati molto buoni, ma devono imparare a "restare calmi in certi momenti, ed è questo il mio problema; non è la squadra quella da incolpare".
"È colpa mia; Non parlerò di alcun giocatore in particolare. Abbiamo avuto alcune grandi opportunità, ma se non raggiungiamo il nostro pieno potenziale, è mio compito assicurarmi che ci riusciamo", ha detto Rosenior (tramite RMC Sport), e ha elogiato la rosa del PSG: "In Premier League non ci sono Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves; hanno una squadra incredibile".
Il PSG sta attraversando una stagione più difficile
Nonostante siano stati vincitori della Champions League, la stagione del PSG è stata più difficile rispetto all'anno scorso: hanno faticato nella fase di campionato della Champions League, sono stati eliminati negli ottavi di finale di Coppa di Francia dai vicini Paris FC e sono in vantaggio in Ligue 1 solo di un punto sul Lens. Inizialmente, avevano persino il 48% di possibilità di raggiungere i quarti di finale e battere il Chelsea, ma ora ci sono quasi: tutto ciò che devono fare è difendere quei tre gol la prossima settimana a Londra.