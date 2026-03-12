L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, si prende tutta la colpa per la schiacciante sconfitta contro il PSG: in 15 minuti le loro occasioni sono svanite

HQ

Il Chelsea subì una pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain nella Champions Léage al Parc des Princes, in una partita in cui il PSG prese l'iniziativa due volte, con gol di Barcola e Dembélé, ma con il Chelsea che rispose ogni volta con gol di Malo Gusto ed Enzo Fernández, pareggiando il punteggio. Tuttavia, è stata l'incapacità del Chelsea di eguagliare la sostituzione del PSG a punirli: Vitinha ha segnato al 74° e Kvaratskhelia ne ha aggiunti altri due all'86° e 94° minuto.

L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha detto di essere molto deluso perché i primi 75 minuti sono stati molto buoni, ma devono imparare a "restare calmi in certi momenti, ed è questo il mio problema; non è la squadra quella da incolpare".

"È colpa mia; Non parlerò di alcun giocatore in particolare. Abbiamo avuto alcune grandi opportunità, ma se non raggiungiamo il nostro pieno potenziale, è mio compito assicurarmi che ci riusciamo", ha detto Rosenior (tramite RMC Sport), e ha elogiato la rosa del PSG: "In Premier League non ci sono Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves; hanno una squadra incredibile".

Il PSG sta attraversando una stagione più difficile

Nonostante siano stati vincitori della Champions League, la stagione del PSG è stata più difficile rispetto all'anno scorso: hanno faticato nella fase di campionato della Champions League, sono stati eliminati negli ottavi di finale di Coppa di Francia dai vicini Paris FC e sono in vantaggio in Ligue 1 solo di un punto sul Lens. Inizialmente, avevano persino il 48% di possibilità di raggiungere i quarti di finale e battere il Chelsea, ma ora ci sono quasi: tutto ciò che devono fare è difendere quei tre gol la prossima settimana a Londra.