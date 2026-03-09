L'allenatore della nazionale irachena chiede il rinvio della partita di playoff per la Coppa del Mondo
L'Iraq potrebbe giocare la partita di calcio più importante degli ultimi decenni senza la maggior parte dei suoi migliori giocatori.
L'Iraq giocherà una partita di qualificazione ai Mondiali il 31 marzo, come parte dei play-off interconfederazioni, per decidere uno dei sei posti rimasti per la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate (quattro di questi sono riservati a squadre europee). Tuttavia, il suo allenatore, l'australiano Graham Arnold, ha chiesto il rinvio della partita perché la maggior parte dei loro giocatori non può lasciare il paese a causa del conflitto in Medio Oriente.
L'Iraq, che ha sconfitto gli Emirati Arabi Uniti lo scorso novembre per qualificarsi ai play-off della Coppa del Mondo, ha un bye per i play-off intercontinentali, una partita che si giocherà a Guadalupe, in Messico, il 31 marzo, in cui affronterà il vincitore della partita Bolivia-Suriname il 26 marzo.
La chiusura dello spazio aereo e l'incertezza su quanto durerà la guerra significano che Arnold potrebbe dover scegliere una squadra composta solo da giocatori fuori dall'Iraq. La proposta di Arnold è di posticipare la partita dal 31 marzo alla settimana prima della Coppa del Mondo a giugno. "Lasciamo che la Bolivia giochi contro il Suriname questo mese e poi, una settimana prima della Coppa del Mondo, affrontiamo la vincitrice negli Stati Uniti. Il vincitore di quella partita resta in campo e il perdente va a casa."
Secondo quanto riportato, all'Iraq è stato offerto un viaggio su strada di 25 ore da Baghdad alla Turchia, dove i giocatori avrebbero potuto volare in sicurezza verso il Messico, ma il manager ha chiesto un ritardo alla FIFA. Un altro problema potrebbe essere che alcuni giocatori e membri dello staff non hanno ricevuto visti per entrare in Messico o negli Stati Uniti, dove giocherebbero se dovessero qualificarsi, secondo The Guardian.
È una partita di enorme importanza per l'Iraq, poiché sarebbe la loro prima Coppa del Mondo in 40 anni. "Il popolo iracheno è così appassionato del gioco che è folle. Il fatto che non si qualifichi da 40 anni è probabilmente il motivo principale per cui ho accettato questo lavoro", ha detto Arnold, nominato nel giugno 2025. "Non sarebbe la nostra squadra migliore e abbiamo bisogno della nostra squadra migliore per la partita più importante del paese da 40 anni".