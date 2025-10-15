HQ

La Svezia è stata una delle peggiori nazioni nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, vincendo solo un punto da un pareggio contro la Slovenia, perdendo le altre tre partite, tra cui la caduta in casa contro il Kosovo (0-1) e la Svizzera (0-2) questa settimana. Questo nonostante ci siano molti talenti nazionali, tra cui attaccanti come Viktor Gyokeres dell'Arsenal e Alexander Isak del Liverpool.

Di conseguenza, l'allenatore Jon Dahl Tomasson è stato licenziato dalla squadra. Secondo i media svedesi, questa è la prima volta che un allenatore svedese viene licenziato prima della scadenza del suo contratto. "La decisione si basa sulla mancanza di risultati nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo", ha dichiarato la Federcalcio svedese in un comunicato.

"C'è ancora la possibilità di uno spareggio a marzo e la nostra responsabilità è quella di assicurarci di avere le migliori condizioni possibili per poter raggiungere una finale di Coppa del Mondo. A questo proposito, crediamo che sia necessaria una nuova leadership sotto forma di un nuovo allenatore della nazionale".

"Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Jon per questo periodo. Jon è stato professionale nel suo rapporto con i giocatori, i leader dello staff della nazionale e con la SvFF. È sempre triste separarsi, ma il calcio si basa sui risultati e abbiamo raggiunto un punto in cui i risultati non sono sufficienti", ha dichiarato l'allenatore di calcio Kim Källström.

Da giocatore, Tomasson ha giocato come attaccante in club come Feyenoord, Newcastle, Milan, Stoccarda e Villarreal, ed è diventato anche il capocannoniere nella storia della nazionale danese. Come allenatore, è entrato a far parte della squadra svedese nel febbraio 2024, sostituendo Jane 'Janne' Anderson, che ha portato la squadra ai quarti di finale in Russia 2018, ma non è riuscita a qualificarsi per il Qatar 2022 né per UEFA Euro 2024.

Ora, le loro possibilità di finire secondi nel girone, il che garantirebbe loro l'accesso ai play-off, sono estremamente limitate. La Svezia può contare solo sul raggiungimento di questo secondo turno di qualificazioni alla Coppa del Mondo attraverso i quattro posti riservati alle quattro migliori leader dei gironi della Nations League 2024/25 che non si sono qualificate attraverso la fase a gironi, e le cose sembrano buone per loro... nonostante il ridicolo internazionale.