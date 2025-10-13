L'unico miracolo che può salvare la Svezia nella Coppa del Mondo 2026 dopo l'ultima sconfitta contro il Kosovo

HQ

La nazionale svedese ha continuato a scavarsi la fossa lunedì: aveva bisogno di una vittoria contro il Kosovo per rimanere in vita alle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, ma è caduta ancora una volta contro il paese dell'Europa dell'Est, nonostante la differenza di 60 posti nel ranking FIFA (la Svezia è 32, il Kosovo è 91).

La Svezia è ancora in fondo al Gruppo B, con un solo punto, guadagnato nel pareggio per 2-2 contro la Slovenia a settembre. Nel frattempo, la Slovenia ha pareggiato 0-0 contro la capolista del girone Svizzera, lasciando il gruppo B in questo modo:

Gruppo B



Svizzera: 10 punti, +9 GD

Kosovo: 7 punti, -1 GD

Slovenia: 3 punti. -3 GD

Svezia: 1 punto, -5 GD



Solo la Svizzera o il Kosovo possono ottenere il primo posto e ottenere la qualificazione diretta per la Coppa del Mondo, con la seconda classificata che va agli spareggi; il terzo e quattro vengono eliminati. Questo lascia il Blågult, squadra di alcuni dei migliori (o più costosi) attaccanti della Premier League, Alexander Isak e Viktor Gyökeres, fuori dalla Coppa del Mondo a meno che non vincano le prossime e ultime due partite della fase a gironi a novembre, e sperano che il Kosovo perda entrambe le partite.

Con un solo punto, possono solo sperare di essere secondi nel girone e raggiungere i play-off. Ma anche se riuscissero a vincere tutte le partite, e il Kosovo perdesse entrambe le partite, avrebbero un pareggio con il Kosovo... ma avrebbero ancora bisogno di migliorare la loro differenza reti (attualmente -5 per la Svezia, -1 per il Kosovo).

Qualificazioni alla Nations League, il miracolo su cui conta la Svezia

L'unica speranza della Svezia, come scoperto da Sweden Herald, è quella di ottenere un posto agli spareggi conquistando uno dei quattro posti disponibili per le quattro vincitrici dei gironi meglio classificate della UEFA Nations League 2024-25 che finiranno fuori dalle prime due del loro girone di qualificazione alla Coppa del Mondo entro il prossimo novembre.

La Svezia è attualmente decima in quella lista, ma sembra molto probabile che altri paesi in quella lista come Norvegia, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca e forse Germania dopo la vittoria per 1-0 sull'Irlanda del Nord lunedì, finiranno tra i primi due dei loro gironi. Ciò aprirebbe lo spazio a Galles, Romania e Svezia per ottenere un posto agli spareggi per la Coppa del Mondo anche se finissero fuori dalle prime 2 del loro girone.