Lamine Yamal firma un nuovo contratto con il Barça fino al 2031 Lamine Yamal diventerà il terzo giocatore più pagato della squadra.

HQ Lamine Yamal sta firmando un nuovo contratto in questo momento e diventerà il terzo giocatore più pagato della squadra. L'adolescente, che ha ancora 17 anni prima del suo compleanno a luglio, è diventato uno dei migliori calciatori del mondo e rimarrà all'FC Barcelona fino al 2031. Sebbene il suo attuale contratto non scada fino al 2026, il club è stato rapido nell'assicurarsi il miglior giocatore il più a lungo possibile, assicurandosi che fosse soddisfatto di uno stipendio all'altezza delle sue qualità. Sebbene non sia ancora ufficiale, è stato ampiamente riferito che Yamal sta firmando un nuovo contratto, anche se non sarà attivo fino al 13 luglio, quando raggiungerà la maggiore età. Yamal avrà 23 anni quando terminerà il contratto con il Barcellona. Secondo fonti di El Chiringuito, guadagnerà una base di 8 milioni di euro all'anno, aggiungendo altri 2 milioni ogni stagione che passa. Yamal ha segnato 19 gol e fornito 25 assist, aiutando la squadra a vincere LaLiga, Coppa di Spagna, Supercoppa di Spagna e raggiungendo le semifinali di Champions League. Anche un altro giocatore chiave della stagione, Raphinha, ha prolungato il suo contratto fino al 2028.