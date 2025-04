L'amministratore delegato della Formula 1 ritiene che l'Italia non dovrebbe avere due gare di Formula 1 contemporaneamente

HQ

Il Gran Premio dell'Emilia Romagna, spesso noto come Imola, è tornato nel calendario di F1 nel 2020. Ora, ci sono due gare di Formula 1 in Italia, il che è qualcosa di difficile da giustificare per Stefano Domenicali, CEO di Formula 1. "Sarà sempre più difficile avere due gare nello stesso paese perché l'interesse per la F1 sta crescendo ed è una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi", ha detto alla RAI (via ESPN).

Domenicali, che è nato a Imola, ha detto alla radio italiana che è improbabile che il Gran Premio di Imola e Monza continuino insieme nel calendario. Il Gran Premio d'Italia, una delle gare più antiche del mondo, si è svolto la maggior parte delle volte a Monza, patria spirituale della Ferrari. Tuttavia, nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19 costretta a modificare il calendario, è stata aggiunta una seconda gara a Imola (che ha ospitato il GP d'Italia nel 1980), e da allora è stata mantenuta in calendario, tranne nel 2023, dove le inondazioni hanno devastato la zona.

Ciò significa che l'Italia è l'unico paese in Europa ad aver ospitato due gare di Formula 1. Ma con il crescente interesse per la Formula 1 in tutto il mondo, la competizione vuole portare le gare in altri continenti.

I prossimi nuovi circuiti della Formula 1 includono il circuito urbano di Madrid nel 2026 (che sostituirà Barcellona nel calendario, anche se nel 2026 entrambi si sovrapporranno) e un possibile circuito cittadino a Bangkok nel 2028. Si vocifera di un secondo Gran Premio alla Cina e di un ritorno in Africa.