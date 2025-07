L'amministratore delegato della Red Bull Racing, Christian Horner, è stato licenziato dopo 20 anni

HQ

Una notizia sconvolgente ha scosso il mondo della Formula 1 oggi: Christian Horner, che è stato al timone della Red Bull Racing sin dalla sua nascita nel 2005, è stato licenziato con effetto immediato dal team. È stato sostituito da Laurent Mekies, che era team principal della Racing Bulls, la sua squadra gemella.

È una notizia inaspettata, ma la Red Bull ha languito negli ultimi 18 mesi, perdendo il titolo costruttori l'anno scorso e praticamente senza opzioni per migliorare la propria posizione in questa stagione, attualmente quarta nella stagione 2025.

L'incapacità della Red Bull di costruire un'auto coerente anche con Max Verstappen al posto di guida (spesso dando la colpa ad altri piloti come Sergio Pérez e Liam Lawson), il licenziamento dell'ingegnere Adrian Newey nel maggio 2024 e le accuse di comportamento inappropriato e molestie sessuali da parte di un dipendente l'anno scorso, anche se Horner è stato scagionato, erose la sua immagine sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

"Lo ringraziamo per il suo lavoro instancabile ed eccezionale. È stato determinante nel trasformare questa squadra in una delle squadre di maggior successo in F1, con otto campionati piloti e sei campionati costruttori. Grazie di tutto Christian, rimarrai per sempre una parte importante della storia della nostra squadra", ha dichiarato la Red Bull in una dichiarazione pubblica.

Mekies sarà ora a capo del team, che durante i 20 anni con Horner ha vinto sei campionati costruttori e otto titoli piloti. E Racing Bulls sarà ora responsabile di Lan Permane, che era direttore di corsa.