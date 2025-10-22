L'anello assurdamente sontuoso ricevuto dai campioni NBA degli Oklahoma City Thunder

HQ

Gli Oklahoma City Thunder sono diventati campioni NBA per la seconda volta in assoluto l'anno scorso, battendo gli Indiana Pacers 46 anni dopo il loro unico titolo, e hanno ricevuto il loro meritato anello di campioni ieri, con un rapporto di 68-14 nella stagione regolare, durante la serata di apertura NBA di ieri sera, che è stata poi seguita da una vittoria per 125-124 sugli Houston Rockets dopo due tempi supplementari.

Prima della partita, tutti i giocatori dell'Oklahoma hanno attraversato il tunnel uno per uno, ricevendo sontuosi anelli dei campioni in oro 14 carati con più di 800 pietre preziose, con le iniziali OKC scritte in diamanti e lo scudo della squadra delineato con diamanti.

L'ultimo a uscire è stato Gilgeous-Alexander, nominato MVP del 2025, nonché MVP delle finali, e ha ricevuto l'ovazione più grande, prima di dimostrare in seguito perché è la stella della squadra e i Thunder rimangono i favoriti per il titolo quest'anno.

Altri dettagli incredibili includono che il record di vittorie-sconfitte di 68-14 è scritto anche con zaffiri blu e arancioni, i colori della squadra, e il lato interno del palmo dell'anello include le parole latine labor omnia vincit. Il motto dello stato dell'Oklahoma, che significa "il lavoro conquista tutte le cose".

Guarderai l'NBA quest'anno? Ricorda che alcune partite, tra cui la maggior parte dei play-off e delle finali, saranno trasmesse su Amazon Prime Video per la prima volta in molti mercati in tutto il mondo.