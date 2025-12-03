L'Arabia Saudita sta lavorando a nuove offerte per Salah del Liverpool e Vinícius del Madrid, secondo fonti

HQ

Da una stagione in cui era in lizza per il Pallone d'Oro, a essere fortemente messo in discussione dalla stampa inglese e a essere escluso dall'elenco titolare del Liverpool, i futuri giorni di Mohamed Salah in Inghilterra potrebbero essere contati. L'attaccante ha drasticamente ridotto la sua efficacia, segnando 4 gol in Premier League, mentre il Liverpool è caduto drasticamente in disqualifica in campionato a un anno dalla vittoria del titolo di Premier League.

Secondo voci di talkSPORT, i club in Arabia Saudita sono ancora interessati all'attaccante egiziano di 33 anni. Salah, che si vociferava sarebbe partito l'anno scorso, ha firmato un contratto biennale e ha rifiutato un trasferimento da 500 milioni di sterline in Medio Oriente. Tuttavia, la Saudi Pro League è ancora impegnata a ingaggiare Mohamed Salah.

Se le sue prestazioni non migliorassero, forse il Liverpool sarebbe propenso a un trasferimento anticipato a fine stagione, un anno prima della scadenza del suo contratto. Al Hilal e Al Qadsiah sono potenziali club interessati a Sala, riportano.

Non sarebbe l'unico: secondo le stesse fonti, la Saudi Pro League sta ancora lavorando a un nuovo accordo per l'ala del Real Madrid Vinícius Jr. Il brasiliano ha ripetutamente rifiutato offerte dall'Arabia Saudita, ma non ha ancora firmato un nuovo contratto con la squadra spagnola. Il suo attuale contratto scade solo a giugno 2027.