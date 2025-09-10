Larry Ellison supera Elon Musk come l'uomo più ricco del mondo

HQ

All'inizio di oggi, abbiamo ricevuto la notizia che Elon Musk potrebbe presto perdere il suo titolo di persona più ricca del mondo a favore di quest'uomo. Ora è ufficiale. Larry Ellison ha superato Elon Musk in cima alla lista dei ricchi globali dopo che le azioni di Oracle sono salite bruscamente nelle prime contrattazioni. L'azienda, co-fondata da Ellison, ha ottenuto risultati più forti del previsto che hanno spinto il suo valore di mercato a livelli senza precedenti, sollevando la fortuna di Ellison appena sopra quella di Musk. Il rally di Oracle segna il più grande guadagno giornaliero della sua storia ed evidenzia la crescente domanda per i suoi servizi cloud guidata dall'intelligenza artificiale. Sebbene Ellison e Musk mantengano stretti legami personali e aziendali, quest'ultimo cambiamento sottolinea come l'appetito degli investitori per l'infrastruttura AI stia ora ridefinendo la ricchezza ai massimi livelli. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi dare un'occhiata al nostro post precedente su questo argomento. Go!