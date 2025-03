L'Arsenal mette fine al sogno del Real Madrid alla Women's Champions League con una prestazione dominante

HQ

L'Arsenal ha messo fine al sogno del Real Madrid nei quarti di finale di Champions League, rimontando da due gol di svantaggio e capovolgendolo: 3-0 all'Emirates Stadium e assediando la squadra femminile del Real Madrid, che non aveva ancora raggiunto le semifinali di Champions League. È una fine crudele per quella che è iniziata come una settimana storica, dopo la vittoria dell'andata contro l'Arsenal e, soprattutto, dopo aver battuto l'onnipotente Barça in un Clásico femminile per la prima volta in assoluto, ponendo fine a una serie di 18 sconfitte perse dal Clásico.

Ma l'Arsenal non ha dato opzioni al Madrid, con la squadra di Renee Slegers che ha dominato dall'inizio alla fine, una superiorità mai vista prima al Real Madrid. Alla fine, la doppietta di Alessia Russo e il gol di Mariona hanno composto una rimonta che sembrava addirittura breve (ci sono stati due gol annullati per fuorigioco), anche se Linda Caicedo ha perso l'occasione nei minuti di recupero per portare la partita ai tempi supplementari.

Altrove, l'Olympique Lione ha battuto 4-1 il Bayern Monaco, per un totale di 6-1. Stasera, il Barcellona probabilmente finirà il lavoro contro il Wolfsburg, che ha battuto 4-1 all'andata (17:45 GMT) e il Chelsea cercherà di rimontare da due gol di svantaggio all'andata contro il Manchester City.