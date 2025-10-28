L'Aston Martin sceglie il secondo classificato di Formula 2 Jak Crawford come pilota di riserva per Alonso, Stroll nel 2026

HQ

Aston Martin ha annunciato che Jak Crawford, pilota di Formula 2 per DAMS Lucas Oil, diventerà il loro terzo pilota, lavorando come pilota di riserva per Fernando Alonso e Lance Stroll. Crawford è entrato a far parte dell'Aston Martin Driver Development Programme nel 2024 e ha accumulato più di 2.000 km con le macchine di Formula Uno, secondo il team inglese.

"Nelle ultime due stagioni, ho imparato così tanto dall'essere nell'ambiente della Formula Uno, sia all'AMR Technology Campus che a bordo pista. Farò tutto il possibile per sostenere la squadra e continuare a crescere come pilota", ha detto il 20enne pilota americano, che secondo quanto riferito è stato considerato da Cadillac come una delle loro scelte per il loro nuovo team di F1 il prossimo anno, prima di scegliere i veterani Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Crawford, che di recente ha avuto la sua prima possibilità di guidare una Formula 1 durante un Gran Premio in FP1 in Messico, è alla sua terza stagione in Formula 2 e il suo migliore, attualmente secondo, è a 19 punti da Leonardo Fornaroli dell'Invicta Racing, con due gare rimanenti. Ha vinto sei gare e ottenuto 19 podi in tre anni.