L'Atleti ha travolto il Betis 5-0 e le semifinali della Copa del Rey sono state decise

I quarti di finale di Coppa di Spagna o Copa del Rey si sono conclusi giovedì con una schiacciante vittoria per 5-0 contro l'Atlético de Madrid contro il Real Betis, con gol di Hancko, Simeone, Lookman, Griezmann e Almada: tutti i tiri in porta sono finiti allo stadio Cartuja, e i tifosi dell'Atleti si sono divertiti dopo le recenti delusioni in LaLiga (un pareggio 0-0 contro il Levante lo scorso weekend) e una sconfitta per 2-1 contro il club norvegese Bodo/Glimt in Champions League che li ha spinti in Play-off.

L'Atleti è l'ultimo a qualificarsi e affronterà il FC Barcelona in semifinale, come annunciato dal sorteggio avvenuto venerdì. Sarà una replica delle semifinali dello scorso anno, quando il Barcellona ha battuto l'Atlético de Madrid 4-4 nella gara d'andata e 0-1 nella gara di ritorno. Il Barça alla fine sconfisse il Real Madrid in finale.

Date delle semifinali della Copa del Rey

Prima andata: 11 febbraio



Athletic Club vs. Real Sociedad



Atlético de Madrid vs. Barcellona



Ritorno: 4 marzo