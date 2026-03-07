L'Atlético de Madrid vince la finale di Copa "anteprima elettrica" contro la Real Sociedad
L'Atleti ha sconfitto il suo futuro rivale in Copa del Rey in LaLiga sabato.
L'Atlético de Madrid ha battuto la Real Sociedad 3-2 in una partita regolare di LaLiga che ha servito da anteprima per la finale della Copa del Rey il mese prossimo. Dopo dieci minuti, la partita era già 1-1, con gol di Sorloth per l'Atleti e Carlos Soler per la Real Sociedad. Poi, quasi contemporaneamente, Nico González e Mikel Oyarzabal hanno portato il punteggio sul 2-2.
È stato González, l'attaccante argentino dell'Atleti in prestito dalla Juventus, a segnare una doppietta per una vittoria per 3-2, lasciando l'Atleti terzo in LaLiga, ma dieci punti dietro il Real Madrid, che ha vinto il duello di venerdì per continuare la corsa al Barcellona.
A proposito, poche ore dopo, Lamine Yamal segnò il gol vittoria in un duello contro Barcellona e Athletic Club, portando ancora il Barça a 4 punti di vantaggio. Per coincidenza, questo fine settimana si sono svolti duelli tra Atleti e Real Sociedad, i due finalisti della Copa del Rey, e tra Barcellona e Athletic, le due squadre che hanno perso le semifinali di Copa all'inizio di questa settimana.
La finale tra Atlético de Madrid e Real Sociedad nella Coppa di Spagna si terrà il 18 aprile.