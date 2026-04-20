Laureus World Sports Awards: elenco completo dei vincitori, inclusi premi speciali

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I Laureus World Sports Awards sono stati consegnati a Madrid lunedì, uno dei premi sportivi più prestigiosi al mondo, considerato gli 'Oscar' dello sport, unendo sportivi di tutte le discipline. E quest'anno, due tenniste hanno vinto i premi più importanti: Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono stati scelti come miglior sportivo e miglior sportiva, con il Paris Saint-Germain che ha ricevuto il premio come miglior squadra.

Alcaraz ha gareggiato con Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez, Tadej Pogacar e Jannik Sinner, mentre Sabalenka ha gareggiato con Aitana Bonmatí, Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon, Katie Ledecky e Sydney McLaughlin-Levrone.

Il PSG è stato scelto davanti alla squadra europea della Ryder Cup, alla nazionale femminile inglese di calcio, alla squadra femminile inglese di calcio, alla squadra McLaren di Formula 1 e alla squadra NBA Oklahoma City Thunder.

Ecco un elenco delle candidature, seguito all'elenco dei vincitori principali:



Sportivo dell'anno: Carlos Alcaraz (tennis, Spagna)



Sportiva dell'anno: Aryna Sabalenka (tennis, Bielorussia)



Squadra dell'Anno: Paris Saint-Germain (calcio, Francia)



Svolta dell'anno: Lando Norris (Formula 1, Regno Unito)



Ritorno dell'anno: Rory McIlroy (golf, Regno Unito)



Sportivo dell'Anno con disabilità: Gabriel Araújo (nuoto para, Brasile)



Sportivo d'azione dell'anno: Chole Kim (snowboard, USA)



Premio Sport for Good: Fútbol Más



Oltre a queste categorie principali, sono stati annunciati altri premi speciali durante l'evento:



Alla carriera: Nadia Comaneci



Premio per l'Ispirazione Sportiva: Toni Kroos



Giovane Sportivo dell'Anno: Lamine Yamal



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