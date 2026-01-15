L'Australia ha bloccato quasi 5 milioni di account social per adolescenti in ambito di new age ban

HQ

Oltre 4,7 milioni di account social media ritenuti appartenere ad australiani sotto i 16 anni sono stati bloccati, rimossi o limitati nei giorni successivi all'entrata in vigore del primo divieto mondiale di social media per i giovani in Australia, ha detto il Primo Ministro Anthony Albanese.

Il divieto, entrato in vigore il 10 dicembre, si applica alle principali piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, Snapchat e Reddit. Dopo la sua introduzione, il commissario per l'eSafety ha chiesto alle piattaforme di riferire come si conformavano, rivelando la portata dell'applicazione anticipata.

Primo Ministro Anthony Albanese // Shutterstock

Mentre il governo ha rifiutato di pubblicare dati piattaforma per piattaforma, Meta ha dichiarato di aver disattivato quasi 550.000 account su Facebook, Instagram e Threads. Albanese ha detto che i dati iniziali suggerivano che le aziende stessero attivamente impedendo agli utenti minorenni di accedere ai loro servizi.

I ministri hanno accolto con favore i dati come un primo segnale che la legge stava avendo un impatto, anche se hanno riconosciuto che l'applicazione non sarebbe stata perfetta fin dall'inizio. La ministra delle comunicazioni, Anika Wells, ha detto che i regolatori esamineranno attentamente la conformità e cercherebbero piattaforme se gli adolescenti passassero a alternative non regolamentate.

Le figure dell'opposizione, tuttavia, hanno sostenuto che il divieto era facile da aggirare e hanno affermato che alcuni account rimossi erano già riapparsi. Il dibattito arriva mentre altri paesi stanno valutando leggi simili, anche se nuove ricerche dal Regno Unito mettono in discussione se l'uso dei social media danneggi direttamente la salute mentale degli adolescenti.