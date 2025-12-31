L'Australia inaugura il Capodanno con un omaggio alle vittime dell'attacco di Bondi

HQ

Sydney ha accolto il 2026 con i suoi iconici fuochi d'artificio di Capodanno, segnando l'occasione con un omaggio alle vittime della mortale sparatoria di Bondi avvenuta all'inizio di questo mese.

Un minuto di silenzio fu tenuto alle 23:00, con il Harbour Bridge illuminato di bianco e una menorah proiettata sui suoi piloni. L'esposizione includeva 40.000 effetti pirotecnici in tutto il porto della città, incluso il Teatro dell'Opera.

L'attacco a un evento di Hanukkah del 14 dicembre ha causato 15 morti e ha provocato un rafforzamento della sicurezza in tutta la città. Circa 3.000 agenti di polizia, alcuni armati, sono stati schierati per le celebrazioni.

"Dopo una tragica fine d'anno, speriamo che la notte di Capodanno offra un'opportunità per unirci e guardare con speranza a un 2026 pacifico", ha detto il sindaco Clover Moore. Il premier del New South Wales, Chris Minns, ha aggiunto che la città non si lascerà intimidire dal terrorismo.

