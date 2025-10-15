Lawrence Fishburne vuole interpretare il Professor X del MCU

Per quanto ci piaccia scherzare sul fatto che Lawrence Fishburne non ricordi la sua performance in Ant-Man and the Wasp del 2017, l'MCU è noto per riformulare gli attori e portarli per nuovi ruoli ogni tanto, il che significa che non dovremmo ridere quando sentiamo che Fishburne vuole un ruolo diverso nel franchise dei fumetti. In particolare, vuole interpretare il Professor X.

Parlando a un panel del New York Comic Con lo scorso fine settimana (via EW), Fishburne ha parlato di altri franchise a cui vorrebbe unirsi, e ha chiesto alla folla cosa avrebbero pensato di lui come Professor X. "So che stanno parlando del X-Men ora. Quindi, a questo punto, voglio una delle due cose. La prima cosa sarebbe: cosa ne pensi di Laurence Fishburne nei panni del Professor X?"

Il suggerimento è stato ovviamente accolto con un coro di applausi, ma dovremo vedere se la Marvel sta ascoltando. L'MCU subirà alcuni grandi cambiamenti dopo Avengers: Secret Wars nel 2027 e quindi è possibile che Fishburne possa unirsi al mix.

L'attore ha anche parlato di altri franchise a cui vorrebbe unirsi e di quelli da cui vorrebbe stare alla larga. Star Wars, in particolare, sembrava una grande svolta per Fishburne. "Sto bene. Sto guardando tutto. Sto guardando tutti i film di Star Wars, sono nel bel mezzo di Rebels ora, amico. Sto bene sul divano con Star Wars. Non ho bisogno di una spada laser. Io non lo faccio... banco da banco! – Non ne ho bisogno".

Fishburne sarebbe pronto a riprendere il suo ruolo in un altro mondo fantascientifico, però. Matrix potrebbe vederlo tornare di nuovo se venisse realizzato un altro film.