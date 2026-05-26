Le aggiunte di giugno di PlayStation Plus includono un successo Xbox Game Studios

HQ

Siamo nell'ultima settimana di maggio 2026 e, con il passaggio a giugno ormai in corso, vi chiederete cosa riserva i fan di PlayStation Plus nel primo mese d'estate? Se così fosse, i prossimi tre giochi sono stati rivelati e includono effettivamente un successo di Xbox Game Studios.

Prevista per essere disponibile il 2 giugno, quando EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers e Nine Sols scompariranno dopo essere stati l'offerta di maggio, la prossima raccolta è come protagonista Grounded Fully Yoked Edition (prodotta da Obsidian Entertainment di Xbox Game Studios), Nickelodeon All Star Brawl 2 (anche se non in Corea) e Warhammer 40,000: Darktide.

Questa notizia arriva anche mentre domani inizia la annuale vendita Days of Play sul PlayStation Store, portando tantissime offerte su alcuni dei giochi più importanti di recente, fino al 10 giugno.

Aggiungerai qualcuno di questi giochi alla tua collezione?